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НовостиПолитика31 августа 2023 17:53

Медведев заявил, что БРИКС утвердилась как крупная и авторитетная структура

Доказательством этому послужил недавний саммит "пятерки" в Йоханнесбурге, сказал зампред Совбеза РФ
Дарья ЧИПУРНАЯ
Медведев заявил, что БРИКС утвердилась в мире как крупная и авторитетная структура

Медведев заявил, что БРИКС утвердилась в мире как крупная и авторитетная структура

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Объединение БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) утвердилось на мировой арене в качестве крупной, независимой и авторитетной структуры. Такое заявление сделал заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев на совещании.

По словам Медведева, доказательством этому послужил недавний саммит "пятерки" в Йоханнесбурге.

"(БРИКС) в известном смысле альтернатива тому, что было создано до этого, где на принципах равноправия и учета интересов друг друга страны занимаются решением самых насущных вопросов глобальной повестки дня", - сказал Медведев.

Отметим, что по итогам саммита лидеры БРИКС пригласили Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, Саудовскую Аравию и ОАЭ стать полноправными участниками альянса с 1 января 2024 года. Медведев сказал, что расширение даст БРИКС новый импульс для развития.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что планы БРИКС по расширению подтверждают провал лидерства США на мировой арене. В Великобритании также считают, что БРИКС во главе с Россией способны изменить мировой порядок.