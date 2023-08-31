Второй пилот разбившегося под Тверью самолёта Embraer был похоронен в Перми

Рустам Каримов, второй пилот бизнес-джета Embraer Legacy, разбившегося 23 августа в Тверской области, был похоронен в Перми. О прощании с 29-летним мужчиной сообщила его жена на личной странице погибшего в социальных сетях.

Согласно имеющимся в открытых источниках данным, 29-летний пермяк Каримов раньше был пилотом Airbus в пермском отделении авиакомпании S7, однако затем Россию накрыла пандемия коронавируса и пилот временно оказался без работы.

Незадолго до катастрофы Каримов устроился на работу в компанию «МНТ-Аэро», занимающуюся бизнес-перевозками.

Ранее KP.RU сообщил о том, как произошла авиакатастрофа Embraer под Тверью. По словам очевидцев, в небе над областью прогремели два взрыва, после чего на землю рухнул самолёт. Его части разбросало по округе ещё в воздухе, а подоспевшие к месту происшествия местные жители сообщали о лежащих вокруг частях тел.