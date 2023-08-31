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НовостиВ мире31 августа 2023 18:13

Боррель: ЕС не рассматривает мирные предложения, кроме "плана Зеленского"

Мирные инициативы Китая, Бразилии и стран Африки не обсуждались серьезно, заявил глава дипломатии ЕС
Дарья ЧИПУРНАЯ
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции в Испании заявил, что страны ЕС не рассматривают иных предложений по урегулированию украинского конфликта, кроме как так называемого "мирного плана Зеленского".

"План Зеленского - единственный, который обсуждается на международной арене. Есть другие планы - от Китая, Бразилии, африканских стран, но все они были отодвинуты", - заявил Боррель.

Испанский дипломат подчеркнул, что мирные инициативы Китая, Бразилии и стран Африки никогда не обсуждались серьезно. ЕС продолжает выступать за план украинского президента.

Ранее KP.RU писал о том, что министр иностранных дел России Сергей Лавров на личных переговорах с турецким коллегой Хаканом Фиданом обсудил ситуацию вокруг Украины. Глава МИД РФ сообщил, что реализация инициативы Владимира Зеленского по решению конфликта невозможна.