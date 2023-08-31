Минобороны РФ сообщило о сбитом украинском беспилотнике над Брянской областью

Фото: Народная милиция ЛНР

Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что вечером в четверг, 31 августа 2023 года, дежурными силами противовоздушной обороны (ПВО) в небе над Брянской областью был сбит украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа.

По сообщениям российского оборонного ведомства в Telegram, вражеский беспилотник был ликвидирован около 20:00 по московскому времени. Российская ПВО пресекла попытку киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ.

Ранее KP.RU писал о том, что 31 августа в небе над Брянской областью были ликвидированы три беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Днем ранее были также сбиты несколько украинских дронов.

Отметим, что это не первая попытка киевского режима совершить атаку по объектам в России. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков накануне сообщил, что президент России Владимир Путин оперативно получает доклады о подобных происшествиях.