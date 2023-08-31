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НовостиОбщество31 августа 2023 18:18

Депутат Госдумы РФ Сокол экстренно госпитализирован в Москве

В начале августа депутат уже лежал в больнице с перитонитом и аппендицитом
Дарья ЧИПУРНАЯ
Сергей Сокол. Фото: Софья Сандурская/ТАСС

Сергей Сокол. Фото: Софья Сандурская/ТАСС

Депутат Государственной Думы РФ Сергей Сокол был экстренно госпитализирован в Москве вечером в четверг, 31 августа 2023 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в окружении депутата.

Напомним, 52-летний Сергей Сокол уже лежал в больнице этим летом. Его госпитализировали 21 июля в Абаканскую межрайонную клиническую больницу с перитонитом (воспаление серозного покрова брюшной полости - Прим.Ред.) и аппендицитом.

После выписки из клиники в первых числах августа Сокол, который баллотируется на пост главы Хакасии от партии “Единая Россия”, вместо положенного отдыха продолжил активно вести предвыборную кампанию.

Ранее KP.RU писал, что осенью 2022 года Сергей Сокол в качестве добровольца отправился в зону специальной военной операции (СВО). Он вернулся в кресло депутата спустя полгода и в начале апреля был награжден орденом Мужества по решению президента России Владимира Путина.