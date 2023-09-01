Учеников начальных классов обеспечат горячим питанием бесплатно с 1 сентября 2023

Учеников начальных классов обеспечат горячим питанием бесплатно с 1 сентября Фото: Алексей БУЛАТОВ

Начиная с 1 сентября 2023 года все учащиеся начальных классов в государственных и муниципальных образовательных учреждениях будут обеспечены горячим питанием. Сайт KP.RU рассказал о нововведениях в школьном питании.

Бесплатная горячая еда будет положена всем школьникам с 1 по 4 классы. Это может быть как обед, так и завтрак - всё зависит от того, в какую смену учатся дети и в какое время дня в школах положено питание.

Отметим, что в некоторых российских школах данное нововведение действовало еще в 2020 году. Для того, чтобы все 7,7 миллионов учеников начальных классов России были обеспечены горячим питанием, пришлось ремонтировать и модернизировать пищеблоки. Сейчас же все необходимые работы завершены.

Начиная с 1 сентября школьники по всей стране будут обеспечены в течение учебного дня горячим блюдом по правилам здорового питания.

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