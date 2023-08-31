ИНСОМАР: В Хакасии может пройти второй тур выборов

В Республике Хакасия 9 сентября пройдут выборы главы региона. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хакасии выборы главы республики с большой долей вероятности могут закончиться вторым туром, считают аналитики Института социального маркетинга (ИНСОМАР). Как показали данные нового социологического исследования, два основных кандидата на этот пост занимают близкие позиции. 40% избирателей заявили о поддержке действующего главы региона, кандидата от КПРФ Валентина Коновалова. Еще 41% электората заявил о готовности проголосовать за депутата Государственной думы РФ от Хакасии, выдвиженца от партии «Единая Россия» Сергея Сокола. Результаты исследования были опубликованы 31 августа на сайте ИНСОМАР.

Главными мотивами своего желания проголосовать за действующего главу Хакасии участники опроса назвали желание стабильности и надежду на повышение результативности работы молодого руководителя. Отвечая на вопросы социологов, респонденты отмечали, что Валентин Коновалов «не сделал ничего плохого».

Сторонники Сергея Сокола в качестве аргументов своего выбора называли сильные личные и профессиональные качества кандидата и наличие результатов его работы в республике. Кроме того, одним из доводов стала необходимость решить застарелые проблемы в экономике, здравоохранении и экологии региона.

«Судя по результатам опроса, большую роль в определении электоральных позиций сыграли дебаты. Избиратели С. Сокола смогли лучше узнать кандидата и его программу. Сторонники В. Коновалова утвердились в своем выборе. М. Молчанову удалось сплотить партийный электорат ЛДПР. В. Грудинина могут выбирать протестно настроенные избиратели», - говорится в сообщении ИНСОМАР.

Исследование также показало, что основная масса электората в Хакасии уже определилась с выбором кандидата. Только 12% избирателей признались, что пока не решили, за кого будут голосовать. Поэтому, делают вывод социологи, при существующем раскладе голосов наиболее вероятным сценарием представляется второй тур голосования.

Исследование проводилось 30 августа 2023 года среди совершеннолетних жителей Республики Хакасия, в опросе участвовали 1500 человек. Они отвечали на вопрос, задававшийся им по телефону: «Если бы выборы главы Республики Хакасия состоялись в ближайшее воскресенье, за кого из перечисленных кандидатов вы бы скорее проголосовали?». При исследовании социологи использовали квотную репрезентативную выборку. Максимальная статистическая погрешность выборки при доверительном уровне 0,95 равна 2,6%.

Напомним, Единый день голосования в России назначен на 9 сентября. В регионах пройдут 78 избирательных кампаний. Жители субъектов РФ будут выбирать депутатов регионального и местного уровня, в 25 регионах пройдут голосования за губернаторов, а в Хабаровске предстоит выбрать нового мэра города.