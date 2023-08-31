ЦБ: международные резервы РФ выросли до 580,5 млрд долларов с 18 по 25 августа

Международные резервы России за неделю выросли на 0,2 процента Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Международные резервы Российской Федерации показали рост на 0,2 процента в период с 18 по 25 августа 2023 года. Об этом следует из данных Банка России.

Так, объем международных резервов России увеличился до 580,5 миллиардов американских долларов. Рост за неделю составил один миллиард долларов США. По данным регулятора, это обусловлено преимущественно повышением цен на золото.

Напомним, 23 июня объем международных резервов РФ составлял 586,9 млрд долларов, но затем стал постепенно идти на убыль на фоне отрицательной переоценки и операций, которые проводятся в рамках бюджетного правила.

Международные (золотовалютные) резервы России считаются высоколиквидными иностранными активами, находящимися в распоряжении ЦБ и российского правительства. Они формируются из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, а также из резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

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