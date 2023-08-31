В США предрекли массовое бегство украинцев в Польшу после разгрома ВСУ

Бывший разведчик США Риттер: миллионы украинцев сбегут в Польшу после разгрома ВСУ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Миллионы украинцев после провала Вооруженных сил Украины (ВСУ) массово сбегут в Польшу и навлекут беду на Европу. Такое мнение выразил бывший американский разведчик Скотт Риттер в беседе с журналистом Гарландом Никсоном.

"После провала украинского контрнаступления фронт начнет сыпаться, а ВСУ откатятся к Днепру... Затем около шести миллионов украинцев окажутся беженцами и направятся на Запад", - считает эксперт, назвав конечным пунктом перемещения украинцев Польшу.

Риттер добавил, что из-за массового перемещения украинских мигрантов в Европе вспыхнет серьезный кризис.

Ранее KP.RU рассказал, что сбежавшие в Европу украинцы стали менять свое мнение о России в лучшую сторону, понимая истинные причины и цели специальной военной операции (СВО), а именно денацификацию и демилитаризацию Украины.