Собянин: Москва вместе с Минобороны за считанные недели создают новые объекты ПВО

Собянин: В Орле обустраивают аэропорт для перехватчиков дронов, летящих к Москве Фото: Агентство городских новостей Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин, выступая на Дне работников комплекса городского хозяйства, заявил, что в Орле заканчивают обустройство аэропорта для перехвата дронов, летящих к Москве.

«В Орле еще не успели закончить обустройство аэропорта для перехватчиков, как уже позавчера один из вертолетов сбил беспилотник, который летел в сторону столицы», - сообщил Собянин.

Мэр отметил, что власти Москвы и Минобороны РФ способны оборудовать позиции ПВО за сутки.

По его словам, в течение нескольких недель «действительно в течение суток по запросу Министерства обороны создаем новые объекты ПВО».

Собянин подчеркнул, что киевский режим пытается устраивать теракты практически каждый день.

Как писал сайт KP.RU, 31 августа украинский беспилотник, направлявшийся к Москве, был уничтожен силами противовоздушной обороны в городском округе Воскресенск.

30 августа беспилотный летательный аппарат (БПЛА), летевший к Москве, был уничтожен силами противовоздушной обороны (ПВО) в городском округе Руза, сообщал Сергей Собянин.

23 августа мэр Собянин сообщил, что после попадания беспилотника в строящееся здание комплекса «Москва-Сити» в двух соседних пятиэтажках выбило окна.