Кадыров потребовал от Вашингтона снять санкции с его матери Аймани Кадыровой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от Вашингтона снять санкции с его матери Аймани Кадыровой и заявил, что не оставит это без внимания.

«Мою маму, говорят, включили в санкции, она только бедным, малоимущим, остронуждающимся помогает...», - сказал Кадыров в видео в своем Telegram-канале.

Глава Чечни отметил, что американское решение можно расценить только как намеренное и циничное пренебрежение всеми этичными нормами.

«Я пойду на все... Вы думаете, вас боятся, никто вас не боится, никто, как вас можно бояться. ...Я вас уверяю, ваш корабль утонет, и спасти будет некому», — подчеркнул Кадыров.

Как писал сайт KP.RU, 18 мая 2022 года глава Чеченской республики Рамзан Кадыров выразил мнение, что странам Запада следует извиниться перед Россией за санкции и снять все ограничения.

Он отметил, что нас невозможно свалить и поставить на колени.

«Они должны признать, извиниться и снять все санкции против России», – заявил политик .