TMZ: Рэпер 50 Cent швырнул микрофон в толпу и разбил голову фанатке Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Известный рэп-исполнитель 50 Cent на своем концерте в Лос-Анджелесе швырнул микрофон в толпу и разбил голову фанатке, об этом сообщило издание TMZ.

По данным портала, артиста подвела техника, во время выступления ему вручили несколько микрофонов, которые не работали. После чего 50 Cent швырнул микрофон со всей силы в толпу. При этом микрофон попал в голову фанатке артиста, удар был такой силы, что рассек ей лоб.

Пострадавшая заявила, что перед тем как бросить микрофон 50 Cent посмотрел на нее, поэтому она считает, что рэпер сделал это специально.

В свою очередь адвокат рэп-исполнителя заявил, что его клиент Кертис Джеймс Джексон III (более известный как 50 Cent) «никогда бы никого намеренно не ударил микрофоном».

По слова защитника, такое высказывание «не содержит всех фактов и является дезинформацией».