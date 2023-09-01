Губернатор Ведерников: В небе над Псковом уничтожен неопознанный объект Фото: Андрей Степанов

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале сообщил, что в небе над регионом был обнаружен неопознанный объект, после чего он был уничтожен.

«В районе Крестов наблюдатели одного из постов контроля воздушного пространства обнаружили в небе единичный неопознанный объект», - написал Ведерников.

К своему сообщению глава региона прикрепил видео с кадрами по нейтрализации неопознанного объекта.

Ведерников подчеркнул, что на земле никаких последствий нет.

Как писал сайт KP.RU, 30 августа губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что Минобороны России отражает атаку беспилотников в аэропорту Пскова.

Затем глава региона уточнил, что 30 августа отменены все рейсы из аэропорта Пскова. Он отметил, что по предварительным оценкам ничего серьёзного, но ночью в этом убедиться сложно. По его словам, если всё будет в порядке, в четверг, 31 августа, аэропорт возобновит свою работу в штатном режиме.

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