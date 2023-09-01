ВОЗ: В мире резко выросло число заболевших COVID-19 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В период с 24 июля по 20 августа 2023 года во всем мире было зарегистрировано около 1,5 миллиона новых случаев COVID-19, что на 63% больше, чем за предыдущие 28 дней, об этом говорится в еженедельной эпидемиологической сводке ВОЗ.

«За последний 28-дневный период (с 24 июля по 20 августа 2023 года) в шести регионах ВОЗ было зарегистрировано почти 1,5 миллиона новых случаев заболевания COVID-19», - говорится в документе.

В сводке добавили, что эта статистика не отражает фактическое число стран, в которых имеются случаи заболевания.

Как писал сайт KP.RU, по последним данным ВОЗ с 13 по 30 июля коронавирусной инфекцией заразились более 1 миллиона человек, зафиксировано более 3 тысяч смертельных исходов. Но при этом смертность стабильно падает - за последний месяц уменьшились практически на 53%.

Число случаев заражения растет, но люди переносят болезнь как ОРВИ. Начал путешествие новый вариант «омикрона» - «Эрис» (или «Эрида»).

У варианта две новые мутации, не сильно ужасные, симптомы все те же. Обновленная вакцина должна справиться. Однако подъем заболеваемости есть. Доля заболевших именно Эридой вышла с 11 процентов прошлой недели до чуть больше 17 прямо сейчас.