Собянин: Москва и Минобороны в короткие сроки создают новые системы ПВО Фото: Агентство городских новостей Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин, выступая на Дне работников комплекса городского хозяйства, заявил, что власти Москвы и Минобороны РФ способны оборудовать позиции ПВО за сутки.

«На протяжении последних нескольких недель мы действительно в течение суток по запросу Минобороны создаем новые объекты ПВО», - сказал Собянин.

По его словам, иногда не успевает остыть асфальт, как работают уже ракеты, которые сбивают летящие беспилотники

Мэр столицы добавил, что в Орле еще не успели закончить обустройство аэропорта для перехватчиков, как уже позавчера один из вертолетов сбил беспилотник, который летел в сторону Москвы.

Как писал сайт KP.RU, 31 августа губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что средствами ПВО сбит украинский беспилотник самолетного типа над Брянским районом.

Утром 31 августа Александр Богомаз сообщал, что российские силы сбили три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в Брянской области. Он уточнил, что пострадавших и разрушений в результате атаки дронов нет.

Глава региона добавил, что в результате оперативности действий сил Росгвардии с помощью антидронового ружья и специального карабина над Брянском сбиты три беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Напомним, 30 августа над Брянской области было сбито семь беспилотников.