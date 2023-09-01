Путин призвал расширить Транссиб и нарастить работы по Севморпути Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин на совещании по развитию Красноярского края призвал расширить Транссиб и нарастить работы по Северному морскому пути.

«Отдельная тема - это развитие логистики и транспортной инфраструктуры, расширение Транссиба, наращивание возможностей Северного морского пути, наших арктических морских и речных портов, воздушных гаваней...», - отметил Путин.

Глава государства добавил, что эти проекты имеют особое значение как для Красноярского края и Сибири, так и для всей страны.

Президент подчеркнул, что удобное транспортное сообщение важно для предпринимателей и простых граждан.

Как писал сайт KP.RU, 17 августа президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли третий центральный диаметр (МЦД-3). В церемонии также принимал участие и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

13 апреля 2022 года Владимир Путин провел совещание по развитию российской Арктики. Президент рассказал, что планируется делать в этом обширном, но малонаселенном крае.

Путин заявил о развитии транспортных связей и строительство железнодорожного Северного широтного хода должно начаться уже в этом году. Запуск этого проекта позволит в том числе разгрузить БАМ и Транссиб, и это принципиально важно с учетом переориентации на восток наших основных экспортных ресурсов.