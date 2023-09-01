Министр обороны Индонезии опроверг совместное с США заявление, осуждающее Китай Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Министр обороны Индонезии Прабово Субианто опроверг наличие совместного с США заявления, осуждающего действия Китая по расширению влияния в Южно-Китайском море.

«Подчеркиваю, что у нас очень хорошие отношения с Китаем, мы уважаем друг друга... Мы так же уважаем Соединенные Штаты, мы так же дружим с Россией», - заявил Субианто.

По словам министра, позиция Индонезии предполагает «дружбу со всеми странами», и объявил, что планирует в ближайшем времени посетить Москву и Пекин.

Как писал сайт KP.RU, 18 августа российское правительство одобрило договор о взаимной выдаче преступников с Республикой Индонезия.

В документе сказано, что договор между РФ и Республикой Индонезия о выдаче преступников будет представлен президенту России Владимиру Путину для внесения на ратификацию в Госдуму.

Договор призван регулировать вопросы экстрадиции преступников и должен стать существенным шагом в борьбе с трансграничной преступностью.