Пушков: Макрон в растерянности из-за успешной политики России в Африке Фото: REUTERS

Президент Франции Эммануэль Макрон не может ничего противопоставить стремлению африканских стран тянуться к России, об этом заявил в своем Telegram-канале выразил сенатор Алексей Пушков.

«Франция... перестает контролировать дотоле послушные и богатые природными ресурсами регионы...», - написал Пушков.

Сенатор отметил, что Россию воспринимают как наследницу СССР, много помогавшего Африке.

По его словам, ныне в России и Китае видят альтернативу колониальному Западу и его неоколониальным практикам.

Пушков подчеркнул, что западные метрополии никогда не ставили задачу способствовать развитию континента.

Как писал сайт KP.RU, 26 августа лидеры захвативших власть в Нигере мятежников дали послу Франции в Ниамее 48 часов на то, чтобы покинуть страну.

Такое заявление было сделано после того, как посол Франции отказался встретиться с представителями мятежников и проигнорировал вызов в находящееся под контролем путчистов министерство иностранных дел Нигера.

В МИД Франции заявили, что только законные власти Нигера могут принимать решение насчет аккредитации или высылки из страны послов.