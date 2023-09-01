У Артемовска ВСУ при контратаке потеряли более 80 боевиков и 8 единиц техники Фото: REUTERS

ВСУ в результате активных многодневных попыток контратаковать под Артёмовском потеряли около 8 единиц тяжелой техники и вооружения, а также около 80 солдат, об этом рассказал РИА Новости разведчик 200-й бригады Южной группировки российских войск.

«В районе 20-го числа (августа) на нас были украинские накаты, вот, подбитая техника (три танка рядом с позициями) и те, которые даже близко не подъехали, еще на подходах были уничтожены (три единицы тяжелой техники), также БТР и БМП», - сообщил военный.

Боец уточнил, что здесь они пытались осуществить высадку пехоты, но все было отражено. Сейчас можем наблюдать горы трупов украинских военнослужащих.

«Командование ВСУ не забирает трупы своих военных, российским бойцам забрать их для передачи родным или захоронения украинцы также не дают», - отметил разведчик.

Как писал сайт KP.RU, 4 августа Минобороны России заявило, что с начала так называемого киевским режимом «контрнаступления» в течение июня – июля потери вооруженных сил Украины в ходе боевых действий составили уже более 43 000 военнослужащих.

В военном ведомстве уточнили, что эта цифра не включает эвакуированных в госпитали Украины и за рубеж раненых и иностранных наемников, а также военнослужащих, ликвидированных в результате ударов высокоточным оружием большой дальности в тыловых районах.

Коме того, российские воины уничтожили свыше 4900 единиц различного вооружения ВСУ, в том числе 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 танк и других боевых бронированных машин, из них 25 немецких танков «Leopard», семь французских колесных танков «AMX» и 21 американская БМП «Bradley».