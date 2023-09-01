Эксперт Минфина Дайнеко: В России поменялся порядок уплаты налогов в 2023 году Фото: REUTERS

В России изменился порядок уплаты налогов, об этом В интервью радио Sputnik предупредила эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина РФ Ольга Дайнеко.

«Каждый российский налогоплательщик с 1 января 2023 года имеет Единый налоговый счет (ЕНС), который можно пополнить с помощью Единого налогового платежа (ЕНП) до наступления срока уплаты налогов, то есть до 1 декабря», - сказала Дайнеко.

Эксперт порекомендовала перечислить деньги на ЕНС заранее, чтобы к 1 декабря на нем была необходимая сумма.

Она пояснила, что средства с ЕНС, в первую очередь будут направлены на погашение просроченных платежей, а после – на уплату текущих налогов, пеней и штрафов.

Дайнеко отметила, что, если сумма, внесенная на ЕНС, окажется больше необходимой, то деньги можно будет вернуть.

Как писал сайт KP.RU, в России люди даже с относительно высокими зарплатами и средним уровнем дохода часто жалуются на то, что живут от зарплаты до зарплаты. Такая проблема, прежде всего, заключается в финансовой безграмотности, отмечает эксперт Андрей Кузеев.

По его словам, правильно оптимизировать свой бюджет и управлять финансами не так уж сложно. Важно, чтобы человек распоряжался своим бюджетом так, чтобы приумножать капитал и улучшать качество жизни.

Кузеев уточняет, что первое правило повышения финансовой грамотности - это четкое определение своих финансовых целей.

Также он посоветовал россиянам воспользоваться правилом 50-20-30, где 50% - текущие расходы, 20% - сбережения, 30% - разовые покупки.

Не менее разумным, как полагает Кузеев, будет научиться разумно экономить, откладывать ежемесячно 10% от своих доходов, а также сформировать финансовую «подушку безопасности».