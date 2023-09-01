СК через 19 лет установил личность неопознанного захватчика школы в Беслане

СК через 19 лет установил личность неопознанного участника захвата школы в Беслане Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Следственный комитет спустя 19 лет установил личность неопознанного террориста, участвовавшего в захвате школы в Беслане, им оказался житель Ингушетии Асланбек Парчиев, об этом сообщила газета «Известия».

По данным газеты, в мае 2023 года СК получил оперативную информацию о совпадении с отпечатками пальцев одного из неизвестных террористов. Этим человеком оказался житель Ингушетии Асланбек Парчиев.

Следствие установило, что в мае 2002 года это лицо привлекалось к административной ответственности в Москве.

«Были истребованы его отпечатки пальцев и проведена дактилоскопическая судебная экспертиза», - приводит издание слова следователя Хасауова. Он добавил, что большой палец правой руки боевика совпал с дактилокартой задержанного в Москве.

Издание уточнило, что были допрошены близкие и родственники Парчиева, а у его сестры был взят генетический материал. В свою очередь экспертиза показала, что тело боевика и материал женщины соотносятся как брата и сестры.

Как писал сайт KP.RU, 1 сентября 2023 года исполняется 19 лет со дня захвата школы в городе Беслане.

В течение трех дней террористы удерживали в здании более тысячи заложников, большая часть из них - это пришедшие на 1 сентября дети, родители и учителя, работавшие в школе. Тогда в результате теракта жертвами стали 334 человека, а число раненых приблизилось к цифре в 800.

Террористический акт в Беслане вошёл в историю как один из самых страшных и жестоких захватов заложников. Ответственность за произошедшее взял на себя Шамиль Басаев, уничтоженный в 2006 году.

Захват бесланской школы провела группировка из 32 человек, почти все они по итогам штурма были уничтожены. Террорист Нурпаша Кулаев был схвачен и приговорён к смертной казни, ввиду моратория заменённой на пожизненное заключение.

Во время штурма здания школы погибло 10 бойцов ЦСН ФСБ - это самое большое количество потерь в ходе одной операции за всю историю российского спецназа.