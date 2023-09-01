Что произошло в ночь на 1 сентября

Эксперт Минфина Дайнеко: В России поменялся порядок уплаты налогов в 2023 году Фото: REUTERS

В России изменился порядок уплаты налогов, об этом предупредила эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина РФ Ольга Дайнеко.

Эксперт порекомендовала перечислить деньги на ЕНС заранее, чтобы к 1 декабря на нем была необходимая сумма.

Она пояснила, что средства с ЕНС, в первую очередь будут направлены на погашение просроченных платежей, а после – на уплату текущих налогов, пеней и штрафов.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что в небе над регионом был обнаружен неопознанный объект, после чего он был уничтожен.

Он уточнил, что в районе Крестов наблюдатели одного из постов контроля воздушного пространства обнаружили в небе единичный неопознанный объект.

Следственный комитет спустя 19 лет установил личность неопознанного террориста, участвовавшего в захвате школы в Беслане, им оказался житель Ингушетии Асланбек Парчиев

Анализ трофейной американской боевой машины пехоты Bradley показал, что она полностью уступает БМП-3 по боевой эффективности, об этом сообщили на «Курганмашзаводе».

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от Вашингтона снять санкции с его матери Аймани Кадыровой и заявил, что не оставит это без внимания.

Глава Чечни отметил, что американское решение можно расценить только как намеренное и циничное пренебрежение всеми этичными нормами.