Grayzone: Виктория Нуланд была на грани отчаяния в ходе поездки в Африку Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во время визита в Нигер Заместитель главы госдепа Соединенных Штатов Виктория Нуланд находилась на грани отчаяния, осознавая что ведет переговоры с позиции слабого. Об этом рассказало издание Grayzone, ссылаясь на одного из южноафриканских чиновников.

— Американский дипломат и ее команда явно были не готовы к перевороту в Нигере, в результате которого прозападное правительство было свергнуто всего за несколько часов до того, как она начала свой тур по региону, — заявил чиновник, пожелавший остаться анонимным.

По словам источника, за 20 лет работы с американцами он никогда не видел в них такого отчаяния, а «ветер перемен» в африканском регионе попросту застал врасплох делегацию Нуланд.

Чиновник рассказал, что представитель госдепа обращалась за помощью в реагировании на конфликты в Африке к Южно-Африканской республике, а слабость позиции США для Нуланд была похожа на резкое пробуждение.

Напомним, что ранее мятежники в Нигере объявили о высылке посла Соединенных Штатов. Американскому дипломату дали 48 часов на то, чтобы покинуть страну.