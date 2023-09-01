Старовойт: два украинских БПЛА атаковали город Курчатов в Курской области Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Утром первого сентября два украинских беспилотника атаковали город Курчатов. Об этом рассказал глава Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

— Утром Курчатов атаковали два украинских беспилотника. Повреждены административное здание и жилой дом, — говорится в сообщении губернатора.

Старовойт добавил, что на место происшествия сразу же выехали оперативные службы региона, а специалисты будут оценивать размеры ущерба на месте. Более подробной информации на данный момент нет.

Ранее Роман Старовойт заявил, что 29 августа 2023 года украинское неонацистское подразделение обстреляло село Троицкое в Кореневском районе Курской области. В результате атаки была перебита линия электропередачи. О других повреждениях или пострадавших не сообщалось. Всего было зафиксировано два прилета.