Минобороны России подтвердило уничтожение беспилотника в Люберцах Фото: народная милиция ЛНР

Очередная попытка Киева атаковать объекты на территории России при помощи беспилотников произошла утром первого сентября. Средствами ПВО был уничтожен дрон в Люберецком районе Подмосковья. Об этом рассказали в Министерстве обороны России.

— Сегодня утром силами ПВО была пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по территории Российской Федерации, — заявили в ведомстве.

Украинский беспилотник удалось уничтожить дежурными средствами противовоздушной обороны над территорией Люберецкого района Подмосковья.

Напомним, что ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об очередной попытке пролета беспилотника к столице, которая была пресечена российской системой противовоздушной обороны рядом с Люберцами. По предварительной информации пострадавших и разрушений нет.