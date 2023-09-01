В эстонском парламенте собирают голоса для отставки Каллас Фото: REUTERS

В Эстонии в парламенте начали собирать голоса за отставку действующего премьер-министра Каи Каллас. Ее супруг владеет фирмой, которая продолжает сотрудничать с Россией и после введения санкций.

По данным эстонских СМИ, на данный момент фракция Центристской партии Рийгикогу (парламента Эстонии) начала вести переговоры с другими политическими силами.

Также многие ключевые средства массовой информации Эстонии критикуют Каллас. Газета Postimees говорила о том, что Каллас кризис доверия правительству превратила в кризис парламента. Издание отмечает, что других выходов, кроме как распустить правящую коалицию, нет.

Напомним, в августе 2023 года в Эстонии начался скандал на почве "отмены России" после выяснения того, что супруг премьер-министра Каи Каллас частично владеет логистической компанией, которая продолжает вести бизнес с предпринимателями из России.