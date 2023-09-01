Россиянам запретили вешать гаджеты на лобовое стекло автомобиля с 1 сентября Фото: Shutterstock

С первого сентября в России вступил в силу запрет на размещение гаджетов на лобовое стекло автомобиля, если они мешают обзору с места водителя. Об этом стало известно из постановления, опубликованного на сайте правовых актов.

— Эксплуатация автомобиля запрещается при установке «дополнительных предметов» или если «нанесены покрытия, ограничивающие обзорность с места водителя», — говорится в тексте документа.

Нарушением не будет считаться размещение на стекле зеркал заднего вида, устройств для размораживания и осушения, стеклоочистителей, а также наружные и нанесенные либо встроенные радиоантенны. Под запретом будут различные видеорегистраторы и крепления для смартфонов или навигаторов.

Напомним, что с первого сентября также начнут штрафовать водителей за шины не по сезону. Так например летом запрещается ездить на шипованных шинах, а зимой на летних. Помимо этого запрещается устанавливать зимние шины не на все колеса.