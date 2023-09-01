Минобороны РФ: средства ПВО сбили беспилотник в Белгородской области Фото: REUTERS

Российское Министерство обороны 1 сентября сообщило о пресечении очередной попытки украинцев атаковать объекты на территории РФ с помощью беспилотников. Дрон был сбит в Белгородской области.

По данным ведомства, около 07:30 мск российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник над территорией Белгородской области.

Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, беспилотник самолетного типа был сбит в Белгородском районе. На данный момент работники оперативных служб уточняют информацию о последствиях на земле. Согласно предварительной информации, никто не пострадал и никаких разрушений нет, уточнил глава региона.

Также в Минобороны сообщили о том, что утром в пятницу, 1 сентября, средствами ПВО был уничтожен дрон в Люберецком районе Подмосковья.

Кроме того, глава Курской области Роман Старовойт заявил, что утром первого сентября два украинских беспилотника атаковали город Курчатов.