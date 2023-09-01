«Забрал и скрылся»: найден похититель телефона умершей 16-летней девушки на Урале Фото: Олег ЗОЛОТО

Телефон 16-летней школьницы, тело которой нашли в лесополосе в Каменске-Уральском, взял себе велосипедист, который следовал за ней на велосипеде. Об этом рассказали в Telegram-канале Следственного комитета России по Свердловской области.

— Следственным комитетом и полицией, установлен местный житель, 1988 г.р., который проверяется на причастность к совершению преступления. В настоящее время с его участием проводится комплекс процессуальных действий, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что сейчас допрашиваются свидетели и уже назначен комплекс экспертиз, который в том числе будет затрагивать изъятые вещественные доказательства. Весь ход расследования по этому делу находится на контроле у руководства СУ СК по региону.

Напомним, что тело 16-летней девушки было найдено в яме в лесополосе девятого августа без признаков насильственной смерти. После изучения записей с камер видеонаблюдения стало известно, что девушку продолжительное время преследовал мужчина на велосипеде.