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НовостиПолитика1 сентября 2023 7:11

Волонтер из Польши Высоцкий: полученная ВСУ от НАТО техника горит как спички

Польский волонтер рассказал о больших потерях у ВСУ и о плохом состоянии западной техники
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Волонтер из Польши Высоцкий: полученная ВСУ от НАТО техника горит как спички

Волонтер из Польши Высоцкий: полученная ВСУ от НАТО техника горит как спички

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Польский волонтер Славомир Высоцкий, доставляющий на Украину гуманитарную помощь, заявил, что сейчас бойцы ВСУ в ужасе от происходящего. Потери украинских войск огромны, а техника Запада оказалась гораздо хуже, чем предполагалось. Об этом он заявил в интервью Wirtualna Polska.

По данным Высоцкого, в начале лета ВСУ надеялись на успешное наступление, однако у них не получилось.

"Месяцами украинские бойцы пытались дойти только до первой линии обороны, потери людей с украинской стороны огромны, западная техника горит как спички, она намного хуже, чем обычно представляют", — приводит издание слова волонтера.

Председатель общественного движения “Мы вместе с Россией” Владимир Рогов заявил, что подразделения ВСУ стали экономнее использовать военную технику и пехоту на Запорожском направлении из-за огромных потерь.