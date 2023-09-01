МВД разъяснило запрет на установку гаджетов на лобовом стекле автомобиля Фото: Кирилл БРЕВДО

Полного запрета на установку гаджетов на лобовое стекло автомобиля нет. Не запрещается установка гаджетов, которые не мешают обзору водителя. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства внутренних дел Российской Федерации.

— Запрета на использование видеорегистратора, если указанное техническое средство не мешает обзорности, в себя не включает, — уточнили в ведомстве.

Машиной нельзя управлять если на ней «установлены дополнительные предметы или нанесены покрытия, ограничивающие обзорность с места водителя». Запрет не касается зеркал заднего вида, стеклоочистителей и нагревательных элементов.

Напомним, что ранее стало известно о вступлении в силу ограничений установки гаджетов на лобовое стекло автомобилей с первого сентября 2023 года. В постановлении перечислен список того, что не будет под запретом. С креплениями для телефонов и навигаторами, которые мешают обзору с водительского места, нельзя будет передвигаться на автомобиле.