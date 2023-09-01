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НовостиОбщество1 сентября 2023 7:28

МВД разъяснило запрет на установку гаджетов на лобовом стекле автомобиля

МВД России: полного запрета на установку гаджетов на стекла машины нет
Роман ПОЛОСИКОВ
МВД разъяснило запрет на установку гаджетов на лобовом стекле автомобиля

МВД разъяснило запрет на установку гаджетов на лобовом стекле автомобиля

Фото: Кирилл БРЕВДО

Полного запрета на установку гаджетов на лобовое стекло автомобиля нет. Не запрещается установка гаджетов, которые не мешают обзору водителя. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства внутренних дел Российской Федерации.

— Запрета на использование видеорегистратора, если указанное техническое средство не мешает обзорности, в себя не включает, — уточнили в ведомстве.

Машиной нельзя управлять если на ней «установлены дополнительные предметы или нанесены покрытия, ограничивающие обзорность с места водителя». Запрет не касается зеркал заднего вида, стеклоочистителей и нагревательных элементов.

Напомним, что ранее стало известно о вступлении в силу ограничений установки гаджетов на лобовое стекло автомобилей с первого сентября 2023 года. В постановлении перечислен список того, что не будет под запретом. С креплениями для телефонов и навигаторами, которые мешают обзору с водительского места, нельзя будет передвигаться на автомобиле.