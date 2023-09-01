InfoBRICS: провал украинского наступления доказал неспособность захватить Крым Фото: REUTERS

Украина не способна захватить Крым из-за провала наступления ВСУ. Такое заявление сделал журналист и политолог Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS.

— Наступление оказалось абсолютным провалом, и вряд ли удастся изменить этот сценарий, — подчеркнул Лейрос.

Политолог также отметил, что украинское наступление показало, что Киеву не под силу достичь своей главной цели в отношении Крыма, а российские войска нанесли Вооруженным силам Украины тяжелейший удар.

Российским подразделениям удалось уничтожить больше количество украинских бойцов и натовского вооружения, что лишило ВСУ возможности провести успешную операцию. При этом журналист отметил, что Киев постоянно нарушает концепцию военного дела, которая заключается в том, что жизнь солдата должна быть важнее территории.

Ранее британский полковник Саймон Диггинс заявил, что провал украинского наступления связан с превосходством российской армии в воздухе. Все цифры говорят о провале Вооруженных сил Украины.

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