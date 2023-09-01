Турчак: у госпитализированного депутата Госдумы Сокола диагностировали тромбоз Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак сообщил о состоянии госпитализированного депутата Госдумы Сергея Сокола. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

По словам Турчака, состояние Сокола оценивается как тяжелое. На данный момент ожидаются результаты консилиума врачей.

"Ночью навестил Сергея, состояние тяжелое. Поговорил с врачами. Ждем результатов консилиума. Сергею желаю сил и скорейшего выздоровления. Медикам госпиталя - большое спасибо, Сергей находится в надежных руках", — заявил Турчак.

По данным Турчака, у депутата диагностировали венозный мезэнтериальный тромбоз и острую кишечную непроходимость.

Напомним, 31 августа стало известно о том, что депутата Государственной Думы РФ Сергея Сокола экстренно госпитализировали в Москве. Это уже второй раз за лето, когда депутат оказывается в больнице. 21 июля 52-летнего Сокола госпитализировали в Абаканскую межрайонную клиническую больницу с перитонитом и аппендицитом.