Киев внес PepsiCo и Mars в список "международных спонсоров войны"

В Национальном агентстве по предотвращению коррупции (НАПК) Украины заявили, что производители PepsiCo и Mars внесены в список "международных спонсоров войны". Это связано с сотрудничеством компаний с Россией.

"НАПК Украины внесло две ведущие пищевые организации PepsiCo и Mars в список международных спонсоров войны", — отмечается в сообщении агентства, опубликованном в телеграм-канале.

В НАПК также добавили, что данные компании продолжают работать в России, а также уплачивают налоги и активно ищут новых сотрудников.

Ранее Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Украины также внесло в список группу компаний Alibaba Group Holding Limited. Кроме того, в перечне "международных спонсоров войны" по той же причине есть и компания-производитель спиртных напитков Bacardi Limited.

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