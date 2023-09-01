СНБО Украины: разработка ракет дальностью в 700 км началась еще в 2020 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Разработка украинских ракет дальностью в 700 километров началась еще зимой 2022 года. Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

— Что касается ракетной программы, хочу сказать, что мало кто знает, но первый указ президента относительно программы был еще 1 марта 2020 года, имейте в виду, что еще в феврале 2020 года мы готовили соответствующее решение СНБО, — заявил Данилов.

По словам секретаря СНБО Украины, разработка ракет, которые «способны долететь до территории Российской Федерации» началась задолго до специальной военной операции.

Ранее стало известно, что российские войска уничтожили склад боеприпасов Вооруженных сил Украины на Херсонском направлении. Помимо этого удалось ликвидировать до 20 украинских боевиков и две гаубицы Д-30.

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