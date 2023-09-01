Губернатор Старовойт уточнил, что Курчатов атаковал один беспилотник, а не два Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Город Курчатов атаковал один беспилотник, а не два. Украинский дрон попал в нежилое здание, в результате чего незначительно поврежден фасад. Об этом рассказал губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

— Подтверждено попадание одного беспилотника по нежилому зданию, незначительно поврежден фасад. Пострадавших нет, — говорится в сообщении главы региона.

Падение второго беспилотника не подтвердилось, за него ошибочно приняли пролет первого дрона.

Напомним, что ранним утром первого сентября стало известно о падении беспилотников в городе Курчатов Курской области. По предварительной информации дроны попали в административное здание и жилой дом, а на место происшествия сразу же выехали оперативные службы. Специалисты на месте будут оценивать ущерб, полученный в результате атаки украинских беспилотников.

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