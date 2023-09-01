ВЦИОМ: более 77% россиян доверяют Путину, одобряют его работу более 73% Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел очередное исследование уровня доверия граждан российским властям. По результатам свежего опроса, президенту России Владимиру Путину доверяют 77,6% россиян, а его деятельность одобряют 73,6%.

“Показатель одобрения деятельности Президента с 21 по 27 августа 2023 года составил 73,6% (+0,3 п.п. за неделю). Уровни положительной оценки работы премьер-министра и Правительства России за последнюю неделю составили 50,7% (+0,3 п.п. за неделю) и 48,0% соответственно.” — сообщили на сайте исследовательского центра.

Отмечается, что в опросе приняли участие 1,6 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность исследования с такой выборкой с вероятностью 95% не превышает 1%.

Напомним, недавно другой опрос ВЦИОМа показал, что более половины россиян считают Россию лучшей страной в мире. По сравнению с 2018 годом количество согласных с подобным утверждением выросло на 5% и составило 57%.