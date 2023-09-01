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НовостиОбщество1 сентября 2023 8:59

Готовившего теракт в Курске по заданию СБУ мужчину приговорили к 15 годам тюрьмы

Первые 3 года он будет отбывать в тюрьме, а остальной срок — в колонии строгого режима
Роман ПОЛОСИКОВ
Готовившего теракт в Курске по заданию СБУ мужчину приговорили к 15 годам тюрьмы

Готовившего теракт в Курске по заданию СБУ мужчину приговорили к 15 годам тюрьмы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Второй Западный окружной военный суд приговорит россиянина Рамазана Муртазова, готовившего теракт в Курске по заданию украинских спецслужб, к 15 годам лишения свободы. Об этом рассказали в пресс-службе суда.

— Путем частичного сложения суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет, из которых первые 3 года он будет отбывать в тюрьме, остальные - в колонии строгого режима, — рассказали в суде.

Также в пресс-службе суда рассказали, что Муртазов уехал на Украину и участвовал в боевых действиях в рядах ВСУ, где его завербовали украинские спецслужбы. Он прошел обучение минно-взрывному делу и подписал обязательство о сотрудничестве с СБУ, где обещал организовать теракт в России.

Ранее стало известно, что сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли деятельность украинской диверсионной группы, которая планировала серию терактов в Брянской области.

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