Лавров: Россия не стремится угробить доллар, это делают сами США Фото: REUTERS

У России нет желания «угробить» доллар, Соединенные Штаты самостоятельно перестают обеспечивать его роль, которую все считали приемлемой. Такое заявление сделал глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе встречи со студентами и преподавателями МГИМО.

— Безусловно, мы выстраиваем свою линию не против США, не против Запада. Не мы хотим угробить доллар. Соединенные Штаты перестают обеспечивать роль доллара, которая всем была приемлема. Вот в чем проблема, — подчеркнул Лавров.

Также глава МИД отметил, что Россия намерена развивать отношения с теми, кто готов к сотрудничеству на основе равноправия и поиска честного баланса интересов. Именно по таким принципам работают ОДКБ, СНГ, ШОС, БРИКС и Евразийский экономический союз.

Ранее Сергей Лавров заявил, что российская спецоперация на Украине дала толчок для установлению принципов многополярности и справедливости во всем мире.