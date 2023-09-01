В единственной за Уралом Кузбасской академии джаза начался первый учебный год

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса

В Новокузнецке 1 сентября стартовал первый учебный год в Кузбасской академии джаза. Это единственное за Уралом учреждение средне-профессионального образования, которое будет готовить джазовых артистов и преподавателей. По итогам вступительных экзаменов на первый курс зачислены 15 студентов, набранных по госзаказу. С началом учебного года первокурсников и педагогов поздравил губернатор Сергей Цивилев.

«Кузбасская академия джаза - уникальный проект не только для Сибири, но и для страны в целом. Новокузнецк наряду с Москвой становится центром профессиональной подготовки дипломированных джазовых музыкантов. Здесь по программе всемирно известного музыканта Игоря Бутмана будет на бюджетной основе обучаться наша одаренная молодежь от 15 лет и старше», - рассказал губернатор.

Соглашение о создании в Новокузнецке академии джаза Сергей Цивилев и Игорь Бутман подписали в июле 2022 года. Под учебное заведение власти выделили здание джаз-клуба «Геликон». В нем сделали ремонт и приобрели необходимую аппаратуру.