Минфин Украины предложил увеличить военный сбор с граждан в три раза Фото: Shutterstock

Министерство финансов Украины предложило увеличить военный налог для граждан страны в три раза — с 1,5 до 4,5 процента от начисленной зарплаты. Об этом стало известно из соответствующего документа законопроекта, опубликованного ведомством.

— Законопроектом предусматривается увеличение с 1 января 2024 года ставки военного сбора до 4,5% на время действия правового режима военного положения на Украине и 50% поступлений от военного сбора будут направлены исключительно на потребности Вооруженных сил Украины, — говорится в документе.

По предварительным подсчетам, плановые поступления военного сбора в 2024 году могут составить 227,8 миллиона долларов ежемесячно. При этом автор инициативы подчеркивает, что западная помощь иссякает, а в стране наблюдается повальная коррупция.

Ранее Минфин Украины заявил, что государственный долг страны обновил рекорд и по состоянию на июль 2023 года составляет 132,92 миллиарда долларов. За месяц госдолг увеличился на 4 миллиарда долларов.