Спецдокладчик ООН Эдвардс впервые посетит Киев и поднимет вопрос о военнопленных Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Специальный докладчик Организации Объединенных Наций (ООН) по вопросу о пытках Элис Джилл Эдвардс впервые посетит Украину с 4 по 10 сентября 2023 года. Об этом говорится в заявлении Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).

В ходе визита спецдокладчик планирует сосредоточиться на процедурах и расследованиях в связи с актами пыток, в том числе и тех, которые были совершено в отношении военнопленных. говорится в заявлении, распространенном Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).

Также будет рассмотрено обращение и условия содержания находящихся под стражей, в числе которых и военнопленные, и обвиняемые в военных преступлениях, и тех, кому иным образом предъявлены обвинения в связи с конфликтом на Украине.

Между тем, в сентябре 2023 года заседание Совбеза ООН по Украине планируется на неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи организации. Об этом сообщила журналистам постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.