Песков: новые оружейные заводы на Украине не помогут в урегулировании конфликта Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, беседуя с журналистами, заявил что размещение на территории Украины новых оружейных производств никак не повлияет на ход конфликта, и не будет способствовать мирному урегулированию.

«Размещение на территории Украины объектов по производству вооружений, конечно, не будет способствовать разрядке напряженности и урегулированию конфликта вокруг <…> Украины», - заявил Песков.

Это стало ответом Кремля на появление на Украине британского представительства, которое займётся строительством новых заводов ВПК.

Ранее KP.RU сообщил, что Зеленский анонсировал запуск британского военного производства в Киеве.