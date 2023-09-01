Песков: новые оружейные заводы на Украине не помогут в урегулировании конфликта
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, беседуя с журналистами, заявил что размещение на территории Украины новых оружейных производств никак не повлияет на ход конфликта, и не будет способствовать мирному урегулированию.
«Размещение на территории Украины объектов по производству вооружений, конечно, не будет способствовать разрядке напряженности и урегулированию конфликта вокруг <…> Украины», - заявил Песков.
Это стало ответом Кремля на появление на Украине британского представительства, которое займётся строительством новых заводов ВПК.
Ранее KP.RU сообщил, что Зеленский анонсировал запуск британского военного производства в Киеве.