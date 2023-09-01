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НовостиПолитика1 сентября 2023 10:20

Песков: новые оружейные заводы на Украине не помогут в урегулировании конфликта

В Кремле оценили влияние новых оружейных заводов на Украине на ход СВО
Сергей КУДРИН
Песков: новые оружейные заводы на Украине не помогут в урегулировании конфликта

Песков: новые оружейные заводы на Украине не помогут в урегулировании конфликта

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, беседуя с журналистами, заявил что размещение на территории Украины новых оружейных производств никак не повлияет на ход конфликта, и не будет способствовать мирному урегулированию.

«Размещение на территории Украины объектов по производству вооружений, конечно, не будет способствовать разрядке напряженности и урегулированию конфликта вокруг <…> Украины», - заявил Песков.

Это стало ответом Кремля на появление на Украине британского представительства, которое займётся строительством новых заводов ВПК.

Ранее KP.RU сообщил, что Зеленский анонсировал запуск британского военного производства в Киеве.