Губернатор Игорь Артамонов: «С радостью поделимся своим опытом с коллегами и с большим интересом изучим их практики»

Фото: липецкаяобласть.рф

Организаторами мероприятия выступили Минэкономразвития России, Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ РФ, Правительство Липецкой области, а также ОЭЗ ППТ «Липецк».

На форуме пройдут переговоры и деловые встречи с российскими и зарубежными инвесторами с целью установления прочных деловых связей и реализации инвестпроектов. Между представителями бизнеса и государственных структур будут организованы диалоги для обсуждения перспектив развития российских особых экономических зон.

«Особые экономические зоны создаются для того, чтобы помочь экономике регионов развиваться. Такие преференциальные режимы должны приносить пользу территориям, помогать модернизировать действующие и строить новые предприятия, создавать рабочие места. То есть быть максимально эффективными. Форум станет местом обсуждения того, что получилось, над чем ещё предстоит работать», – заявил Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

В том, что Форум станет дискуссионной площадкой для обсуждения вопросов усиления инвестиционной и инновационной активности внутри ОЭЗ и СЭЗ, глубокого международного взаимодействия и совершенствования управления площадками на основе обмена опытом, знаниями и лучшими практиками между ключевыми участниками отрасли уверен и заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов напомнил о том, что ОЭЗ «Липецк» неоднократно становилась лучшей в России, в том числе по итогам 2022 года.

«На площадке в частности и в регионе в целом создан благоприятный инвестиционный климат, мы стараемся внедрять передовые технологии, снижаем административные барьеры, активно занимаемся цифровизацией важных для бизнеса процессов. Для нас большая честь быть регионом, который первым примет международный форум особых экономических зон. С радостью поделимся своим опытом с коллегами и с большим интересом изучим их практики», – сказал Игорь Артамонов.

Директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России, организатор форума Михаил Лабудин подчеркнул ключевую роль особых экономических зон в стимулировании регионального и национального экономического роста.

«Однако перед ними стоят новые вызовы в современных экономических реалиях. АКИТ РФ осознает важность этих вызовов и проводит международный форум особых экономических зон – 2023 для конструктивного обсуждения и разработки инициатив, направленных на усовершенствование и развитие деятельности ОЭЗ в России. В рамках форума мы обсудим актуальные вопросы успешного функционирования особых экономических зон и внедрения принципов устойчивого развития для повышения инвестиционной привлекательности инфраструктурных площадок», – отметил Михаил Лабудин.

Обсуждению внедрения принципов устойчивого развития в деятельности инфраструктурных площадок будет уделено на форуме отдельное внимание. Важную часть программы мероприятия займет демонстрация возможностей российского бизнеса, промышленной инфраструктуры и преференциальных режимов в регионах России.

Форум также станет международной площадкой для обмена опытом и создания перспективных партнерств между бизнес-сообществами Армении, Беларуси, Ирана, Узбекистана, ОАЭ и Таджикистана.