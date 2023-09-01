Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия1 сентября 2023 10:33

Песков перенаправил Минобороны вопрос о заявлении Киева об атаках на Псков

На Украине утверждают, что аэродром в Пскове был якобы атакован с территории России
Сергей ЧИКОВ
Песков отказался комментировать слова Киева об ударе по аэродрому Пскова

Песков отказался комментировать слова Киева об ударе по аэродрому Пскова

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать заявления украинских властей о том, что попытки ударов БПЛА по аэродрому в Пскове были осуществлены с территории Российской Федерации.

“Это прерогатива Министерства обороны”, — ответил Песков на вопрос журналиста.

Напомним, в ночь с 29 на 30 августа киевский режим атаковал при помощи беспилотников аэродром в Псковской области. В экстренных службах сообщили, что в результате удара украинских БПЛА были повреждены несколько самолетов Ил-76. К счастью, погибших и пострадавших при этой атаке не было.

Ближе к вечеру 30 августа глава Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что последствия удара беспилотников устранены и аэропорт вышел на штатный режим работы. Также он отметил, что гражданская инфраструктура в результате удара не пострадала, а ущерб в настоящее время оценивается.