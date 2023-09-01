СБУ возбудила уголовное дело против председателя ЦИК России Эллы Памфиловой Фото: Михаил ФРОЛОВ

СБУ возбудила уголовное дело против председателя Центральной избирательной комиссии России Эллы Памфиловой и ее заместителя Николая Булаева по подозрении «в посягательстве на территориальную целостность Украины». Об этом сообщил офис генпрокурора украинского ведомства.

— В посягательстве на территориальную целостность Украины подозревают председателя, заместителя и секретаря ЦИК РФ, — говорится в Telegram-канале СБУ.

Также в украинском ведомстве отметили, что Памфилова, Булаев и секретарь ЦИК России Наталья Бударина организовывали референдумы в новых регионах РФ в 2022 году, а также подготовили там выборы в органы местного управления.

Ранее стало известно, что Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело против директора ФСИН России Аркадия Гостева. Его обвиняют в «действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти».