NYT: на Западе раздражены тактикой Владимира Зеленского и темпами наступления Фото: REUTERS

Сотрудник американского Совета по международным отношениям Чарльз Купчан заявил, что западные союзники Киева раздражены тактикой президента Украины Владимира Зеленского и медленным темпом наступления ВСУ.

“Поскольку наступление продвигается так медленно, а представители американской обороны и разведки начинают обвинять украинцев, западные правительства чувствуют себя более уязвимыми после предоставления такого количества оборудования и вселения надежд”, — сказал эксперт в интервью The New York Times.

Купчан отмечает, что американцы ожидали от текущего наступления захвата Крыма, однако украинские войска увязли в наступлении и не смогли даже пройти первую линию обороны ВС РФ. Журналист добавил, что тема переговоров с Москвой на западе уже почти стала запретной и обсуждается лишь в частных беседах.

В свою очередь американский политический обозреватель и радиоведущий Скотт Хортон заявил, что киевский режим рискует потерять Харьков и Одессу, если продолжит отказываться от мирных переговоров с Москвой.

Бывший судья Верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано предупреждал, что у киевского режима нет шансов победить в текущем конфликте, поэтому Вашингтону следует перестать обманывать американцев о якобы успешном наступлении ВСУ.