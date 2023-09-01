Минимум 21 человек пострадал при взрыве в общественной бане в Южной Корее Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В городе Пусан, в Южной Корее, произошёл взрыв в одной из местных общественных бань. Сперва в заведении вспыхнул пожар, на место прибыли огнеборцы, которые успешно ликвидировали очаг возгорания, но затем грянул взрыв. Пострадал, по меньшей мере, 21 человек, о чём сообщило местное агентство Yonhap.

В числе пострадавших, в основном, сотрудники пусанских экстренных служб, и ряд гражданских, среди которых глава одного из районов города. Все они получили осколочные ранения, вызванные взрывом в бане, у двоих пожарных зафиксированы сильные ожоги по всему телу.

В момент возгорания в бане находилась комиссия с инспекцией, во главе с руководителем районной администрации, поэтому клиенты не пострадали - баня была закрыта для посещения. По словам свидетелей, было вовсе два взрыва. Вероятной причиной называют водонагревающее оборудование. расположенное в подвале заведения.

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