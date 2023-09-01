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НовостиПолитика1 сентября 2023 11:10

Le Monde: в США признали отсутствие боевого опыта для помощи Украине

Американский эксперт отметила, что украинцы столкнулись с сильнейшим оборонным укреплением, возведенным армией РФ
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Le Monde: в США признали отсутствие боевого опыта для помощи Украине

Le Monde: в США признали отсутствие боевого опыта для помощи Украине

Фото: Александр КОЦ

В США говорят об отсутствии боевого опыта для помощи ВСУ в противодействии российским оборонным укреплениям. Об этом сообщила эксперт американской некоммерческой исследовательской организации RAND Дара Мэссикот, пишет Le Monde.

По ее словам, сейчас ВСУ столкнулись с одним из самых сложных оборонных укреплений, которые были за последние десятилетия. При этом США не имеют опыта для борьбы с такими укреплениями без преимущества в воздухе.

"Разработанная Соединенными Штатами для операций в Афганистане и Ираке модель боевых действий на Украине бесполезна", - отмечает издание.

Мэссикот также добавила, что результаты украинского наступления будут зависеть от ряда факторов, которые не фигурируют в публичных обсуждениях.

Между тем, министерство финансов Украины предложило увеличить военный налог для граждан страны в три раза - до 4,5 % от начисленной зарплаты. Об этом стало известно из соответствующего документа законопроекта.