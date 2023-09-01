Житель Каменск-Уральска арестован по обвинению в убийстве 16-летней школьницы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синарский суд отправил подозреваемого в убийстве 16-летней школьницы в Каменск-Уральске под арест до десятого октября. Об этом «КП-Екатеринбург» стало известно от адвоката задержанного Татьяны Докучаевой.

— Эдуарду Голикову предъявлено обвинение по статьям «Убийство» (105 УК РФ), а также в «Кража» (158 УК РФ), — рассказала Докучаева.

Обвинение в краже предъявлены из-за пропавшего телефона погибшей девушки. Также стало известно, что для поимки подозреваемого, сыщикам уголовного розыска пришлось сутки находиться в засаде. После его поимки, велосипед, одежду и другие важные для следствия вещественные доказательства были изъяты.

Заседание суда проходило в закрытом режиме, а адвокат подозреваемого настаивала на домашнем аресте. Сам мужчина во время суда не выражал никаких эмоций, недовольно оглядывая журналистов, пока его вели по коридору в суде.

Напомним, что 16-летняя девушка пропала восьмого августа, а ее тело без признаков насильственной смерти было обнаружено днем позже в яме в лесополосе Каменска-Уральского. После изучения записей с камер видеонаблюдения, следователи увидели, как мужчина на велосипеде преследовал девушку на всем ее пути.